Авария оставила без света 115 тысяч человек

В Бурятии около 115 тысяч человек остались без электричества
Более 115 тысяч жителей Бурятии остались без электроэнергии из-за отключения одного из трех энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС. Об этом заявил глава региона Алексей Цыденов.
По его словам, отключен один из трех энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электричество для потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края.
«Проводится переключение потребителей и выравнивание баланса в энергосистеме. (…) Под отключением частично 75 населенных пунктов, в том числе Улан-Удэ, 115 265 человек», - уточнил губернатор.
Аварийное отключение было зафиксировано на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС. В связи с чем в период пиковой нагрузки в энергосистеме Забайкальского края произошли ограничения подачи электроэнергии, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
«На текущий момент Региональным диспетчерским управлением предпринимаются меры по перераспределению мощности электроэнергии, в том числе с энергосистемы Иркутской области», - уточнили там.
Отключение света застало людей в лифте ТК «Гэлэкси». Электроэнергия частично пропала на Шишковке, Аршане, Сотых кварталах, в микрорайонах Забайкальский, Светлый, Силикатный, на Элеваторе, а также в Кабанском, Тарбагатайском, Селенгинском районах Бурятии, пишет «Московский комсомолец».
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По данным издания, на горячей линии «Россетей» причиной названо технологическое нарушение на линии и утверждается, что «специалисты выехали», а свет вернут через два часа.