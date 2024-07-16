Авария оставила без света 115 тысяч человек

Более 115 тысяч жителей Бурятии остались без электроэнергии из-за отключения одного из трех энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС. Об этом заявил глава региона Алексей Цыденов.

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По его словам, отключен один из трех энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электричество для потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края.

«Проводится переключение потребителей и выравнивание баланса в энергосистеме. (…) Под отключением частично 75 населенных пунктов, в том числе Улан-Удэ, 115 265 человек», - уточнил губернатор.



Аварийное отключение было зафиксировано на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС. В связи с чем в период пиковой нагрузки в энергосистеме Забайкальского края произошли ограничения подачи электроэнергии, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.

«На текущий момент Региональным диспетчерским управлением предпринимаются меры по перераспределению мощности электроэнергии, в том числе с энергосистемы Иркутской области», - уточнили там.



Отключение света застало людей в лифте ТК «Гэлэкси». Электроэнергия частично пропала на Шишковке, Аршане, Сотых кварталах, в микрорайонах Забайкальский, Светлый, Силикатный, на Элеваторе, а также в Кабанском, Тарбагатайском, Селенгинском районах Бурятии, пишет «Московский комсомолец».

Электроснабжение почти 600 тысяч человек на юге России восстановили

По данным издания, на горячей линии «Россетей» причиной названо технологическое нарушение на линии и утверждается, что «специалисты выехали», а свет вернут через два часа.