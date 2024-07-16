Раскрыта причина мощных пожаров в Крыму и на Кубани

В мощных лесных пожарах в Крыму и Краснодарском крае виноваты люди. Причину сильных возгораний раскрыл руководитель противопожарного проекта Григорий Куксин в беседе с телеканалом «360».

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Эксперт уточнил, что пожары в России в целом чаще всего случаются из-за людей.

«Если говорить о черноморских пожарах, то это на 100 процентов вина людей: непотушенные костры, брошенные окурки, сжигание бытового мусора. В сибирских пожарах есть доля тех, что возникают от молний, но она очень небольшая», — пояснил Куксин.



Специалист считает, что одних предупреждений об опасности непотушенных костров мало — нужно проводить четкий инструктаж, как действовать в разных ситуациях. Так, однократно плеснуть воду в пламя туристического костра недостаточно, его необходимо долго поливать, перемешивая угли с водой, пока не останется ничего теплого. «Кроме того, разводить огонь строго запрещено в местах торфяников и хвойных лесах», — подчеркнул эксперт.

Еще одной причиной быстрого распространения огня Куксин назвал медленную реакцию экстренных служб. Это особенно критично для южных территорий, где растительность высушила жара и с моря дует сильный ветер. При этом тушение может также осложнять ландшафт.

«Но даже избавление от огня не поможет территории, по которой пламя уже прошло. Поэтому здесь важно бороться с источником возгорания, которым является человек», — заключил специалист.



Ранее в крымском поселке Коктебель загорелась сухая растительность на площади 20 гектаров. Трава вспыхнула на открытой территории у подножья Карадагского заповедника. К месту происшествия направили 40 человек и шесть единиц техники, а также вертолет Ми-8.