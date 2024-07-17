В России охвативший несколько этажей многоэтажки пожар сняли на видео

В Омске пожар, разгоревшийся в одном из многоэтажных жилых домов, сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Om1.ru: Новости Омска и России».

На кадрах видно, что огнем охвачено несколько этажей кирпичного многоквартирного дома. Пламя вырывается сразу с нескольких балконов.

По информации МЧС России, огнем охвачено 30 квадратных метров. На месте работает пять единиц техники и 17 человек.

Ранее в Тюмени несколько жилых домов оказались охвачены огнем из-за разгоревшегося пожара. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Очагом пожара оказались надворные постройки.