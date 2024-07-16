Владикавказец призывал травить детей и стариков снотворным с ядом

Во Владикавказе 23-летнего жителя подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания.

По данным следователей, в июне 2024 года владикавказец разместил в группе в одном из мессенджеров комментарий, в котором имеются «высказывания, выражающие побуждение к совершению действий, связанных с причинением смерти». Как сообщает Telegram-канал «Сапа 15» со ссылкой на источники, подозреваемый за вознаграждение предложил смешивать в больницах снотворное с цианистым калием, чтобы травить детей, беременных и пенсионеров.

Молодой человек подчеркивал, что готов платить за подобные преступления — до 10 тысяч рублей «за выход», а также «премии» при наличии погибших. Так, за отравление пенсионера он планировал давать от 2 тысяч рублей, а за смерть беременной — до 5 тысяч рублей.

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Преступление выявили сотрудники ЦПЭ МВД России по Северной Осетии. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием интернета). Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.