Детский лагерь на юге РФ превратился в незаконный приют для 200 рабочих

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в детский лагерь «Счастливое детство» в Анапе, где, как выяснилось, незаконно проживали 187 рабочих одного из местных предприятий, подробности сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю. Подчеркивается, что работа лагеря была прекращена в 2023 году по требованию приставов.

Заявляется, что приставы изначально вручили владельцу постановление о возбуждении исполнительного производства и требовании об исполнении решения суда. На следующий день на объект пришли с проверкой — на месте выяснилось, что помещения лагеря не опечатаны, а в них проживали десятки посторонних людей. Оказалось, что владелец, не желая терять возможность заработка, договорился с руководством одного из предприятий о размещении его работников.

Как выяснилось, предприимчивый владелец, чтобы не терять хоть минимальную выручку, заключил договор с ООО «ГСП-7» и предоставлял помещения для ночевок его сотрудников. Таким образом, почти 200 человек проживали на пожароопасном объекте, ежедневно подвергаясь риску, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в детском оздоровительном лагере «Каламитский бриз» в Евпатории. По данным регионального Роспотребнадзора, в больницы были доставлены 26 детей.