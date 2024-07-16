Власти Краснодара объяснили громкие звуки в городе

Власти Краснодара назвали возможную причину хлопка
Хлопок, который слышали днем жители Краснодара, предположительно, может быть связан с преодолением самолетом звукового барьера. Об этом сообщили в пресс-службе Муниципального Центра Управления города.
Власти отметили, что, по информации городской ЕДДС, сообщений о чрезвычайных происшествиях из экстренных служб не поступало.
Утром 16 местные жители слышали громкие хлопки, похожие на взрывы, которые прозвучали в воздушном пространстве.
Последний массовый налет дронов на Краснодарский край произошел ночью 6 июля. Один из дронов упал на нефтебазу "Лукойла". Момент взрыва был заснят камерой с одного из проезжавших мимо нефтебазы автомобилей. На опубликованных кадрах виден поднимающийся столб дыма и мощный пожар.
В Краснодарском крае потушен пожар на нефтебазе, вспыхнувший после атаки БПЛА
В региональном оперштабе уточнили, что в результате атаки на нефтебазе загорелись резервуары с топливом. Предварительно, пострадавших нет.