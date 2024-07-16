Власти Краснодара объяснили громкие звуки в городе

Хлопок, который слышали днем жители Краснодара, предположительно, может быть связан с преодолением самолетом звукового барьера. Об этом сообщили в пресс-службе Муниципального Центра Управления города.

Власти отметили, что, по информации городской ЕДДС, сообщений о чрезвычайных происшествиях из экстренных служб не поступало.

Утром 16 местные жители слышали громкие хлопки, похожие на взрывы, которые прозвучали в воздушном пространстве.

Последний массовый налет дронов на Краснодарский край произошел ночью 6 июля. Один из дронов упал на нефтебазу "Лукойла". Момент взрыва был заснят камерой с одного из проезжавших мимо нефтебазы автомобилей. На опубликованных кадрах виден поднимающийся столб дыма и мощный пожар.

В Краснодарском крае потушен пожар на нефтебазе, вспыхнувший после атаки БПЛА

В региональном оперштабе уточнили, что в результате атаки на нефтебазе загорелись резервуары с топливом. Предварительно, пострадавших нет.