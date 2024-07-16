Новую жертву самого известного разбойника СССР обнаружили в Москве

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В Москве обнаружили еще одну жертву самого известного разбойника СССР Сергея Мадуева. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

Стало известно, что в 1988 году Сергей Мадуев, известный разбойник СССР, изнасиловал девочку возле дома №25 на Жулебинской улице в Москве, а затем убил мужчину. Через год он оказался в Астраханской области, где совершил один из крупнейших налетов. Позже Мадуев скитался по стране: в Узбекской ССР он украл 200 тысяч рублей из «воровского общака», а в Грузинской ССР обворовал вора в законе. За эти деяния его прозвали «Робином Гудом» и «самым благородным грабителем Союза».

В 1995 году Сергея Мадуева, «вора вне закона», приговорили к пожизненному заключению за разбой, грабежи и убийства, и этапировали в колонию «Черный дельфин». Он скончался в камере в возрасте 44 лет, говорится в сообщении.

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13 марта Московский городской суд вынес приговор участникам так называемой банды Леса. В зависимости от тяжести совершенных деяний они получили от 10 лет до пожизненного срока. Расследование дела шло с 2009 года. Участники группировки совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в Московской, Ростовской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае и Москве.