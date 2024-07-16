Тело утонувшего сына бизнесмена нашли возле моста через Оку

Специалисты нашли тело ребенка одного из учредителей ГК «Единство». Об этом во вторник, 16 июля, сообщил Telegram-канал РЯЗИНФОРМБЮРО.

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О трагедии стало известно 14 июля. На реке Оке в Рязанской области катер столкнулся с земснарядом, в результате чего судно потерпело крушение. Четырех человек удалось спасти, однако сын известного рязанского застройщика пропал без вести. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

— Тело погибшего удалось обнаружить лишь спустя сутки в районе моста через Оку, — следует из сообщения в Telegram-канале.



Член делегации Северной Кореи Ким Кум Чоль утонул во время купания в Москве 16 июля. Его коллеги начали беспокоиться через несколько часов и позвонили в полицию. Вещи Кима нашли на берегу, спасатели начали искать мужчину, но поиски не принесли результатов. На следующий день его тело выбросило на поверхность пруда.

Шестеро детей погибли во время купания в водоемах Подмосковья за прошедшую неделю. Трагедии произошли в Воскресенске, Пушкине, Балашихе, Люберцах, Мытищах и Ногинске. В каждом из этих случаев дети находились в местах, не предназначенных для купания.