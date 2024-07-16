Четверо пострадавших на стройплощадке в Чечне находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших на стройплощадке в Чечне находятся в тяжёлом состоянии
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что четверо пострадавших в результате взрыва на стройплощадке в Чечне находятся в тяжёлом состоянии.
По словам Мурашко, четверо пострадавших остаются в реанимации.
«Сегодня в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении находятся четверо, все проконсультированы с федеральными центрами, помощь оказана в полном объёме», — заявил министр, передаёт РИА Новости.
15 июля на стройплощадке в селе Башин-Кали в Чечне произошёл взрыв, в результате пять человек погибли, 26 пострадали.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело.