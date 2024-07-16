В Петербурге задержали ранившего ножом полицейского

Мужчина, напавший с ножом на сотрудника полиции, задержан в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"У дома 1/13 по Тверской улице города Колпина к патрулировавшим улицы города сотрудникам полиции обратился 26-летний житель Тосненского района Ленинградской области, который в ходе беседы с полицейскими достал нож, ударил им в ногу одного из сотрудников и попытался убежать с места происшествия", - говорится в сообщении.



Уточняется, что нападение произошло в ночь на понедельник. Полицейские настигли злоумышленника в соседнем дворе, у парадной дома 11 по Новгородской улице.

"В соответствии с требованиями закона "О полиции" один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух, после чего злоумышленник остановился и был задержан", - сообщили в ГУ МВД.



У мужчины зафиксировали явные внешние признаки наркотического опьянения. Нарушителя доставили в отдел полиции, следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Раненый полицейский с колото-резаной раной бедра был госпитализирован, после оказания медицинской помощи сотрудника отпустили на амбулаторное лечение.

В результате применения табельного оружия пострадавших нет.