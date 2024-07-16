Знакомый избил ведущую ТНТ Music в Москве

Диджея и телеведущую ТНТ Music Владу Голдберг избил знакомый на детской площадке в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, инцидент произошел после того, как девушка поругалась со своим знакомым, когда тот приехал к ее дому, чтобы поговорить. В итоге он «приложил ей палкой по лицу». Голдберг обратилась с заявлением в полицию и сняла побои. У нее ушибы на носу и ссадины на руке.

При этом 24-летний знакомый Голдберг, работающий администратором бизнес-зала в аэропорту «Домодедово», до этого к ответственности не привлекался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ему грозит возбуждение уголовного дела, утверждает Mash.

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