В Дагестане нашли пропавшую 14-летнюю девочку

Пропавшая 15 июля 14-летняя жительница Бабаюртовского района найдена полицейскими живой и здоровой, сообщили в МВД Дагестана. Девочка находилась у подруги в Семендере, ее уже передали родителям.

Разыскиваемая ранее 14-летняя девочка, жительница Бабаюртовского района, найдена живой и здоровой! — говорится в сообщении.



Девочка — уроженка селения Ургалай, Бабаюртовского района. Накануне в 10 утра она вышла из дома и не вернулась. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, отмечается в сообщении.

Ранее в болоте рядом с селом Бектыш Челябинской области нашли тело мальчика, пропавшего во время сбора грибов с родителями. На месте работают следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти. По предварительным данным, ребенок утонул. Известно, что у подростка был ДЦП.

До этого три воспитанника детского дома, пропавшие во время туристического похода год назад, были признаны мертвыми. Прокуратура Кемеровской области уточнила, что их воспитатель предстанет перед судом за халатность. По версии следствия, женщина сопровождала группу из 12 подростков, но отклонилась от маршрута и позволила детям передвигаться по территории безо всякого контроля.