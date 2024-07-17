Стала известна судьба дагестанца, растоптавшего христианский крест на видео

В отношении блогера из Дагестана, растоптавшего христианский крест, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном СК. По данным ведомства, гражданин сделал это, находясь на территории Москвы. Происходящее он фиксировал на видео и выкладывал в Сеть, что позволило следователям оперативно установить личность преступника и задержать его.

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Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), — говорится в сообщении.



Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал действия дагестанца глубоко оскорбительными и преступными. Представитель РПЦ отметил, что рассчитывает на реакцию со стороны мусульманской общины и правоохранительных органов. Кипшидзе напомнил, что Православная церковь всегда реагирует в случае кощунственных действий в отношении символов ислама.