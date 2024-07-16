Осужденный за убийство вагнеровец устроил разбой с топором и избежал тюрьмы

Бывший боец ЧВК «Вагнер» устроил разбой с топором в магазине Троицка Челябинской области, сообщили в городском суде. Мужчина подкинул орудие, чтобы напугать сотрудника, после чего вытащил из коробки мартини и удалился, не заплатив. Его задержали сразу после преступления, однако тюрьмы бывший боец избежал. Суд учел, что обвиняемый возместил ущерб, принес извинения, а также имеет государственные награды.

При вынесении приговора Троицкий городской суд учел полное возмещение ущерба фигурантом уголовного дела, принесенные им извинения потерпевшей стороне, участие мужчины в СВО и наличие государственных наград и наград ЧВК «Вагнер», положительные характеристики, мнения потерпевших, которые просили строго его не наказывать, — говорится в сообщении.



При этом выяснилось, что мужчина был ранее осужден за убийство. Он заключил контракт и находился в зоне боевых действий до апреля 2023 года. После этого его помиловали и освободили от дальнейшего отбытия наказания.

Ранее сообщалось, что бывшего командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева приговорили к 120 дням заключения за нападение на бармена и избиение девушки в Норвегии. Мужчина проводил время в баре в Ставерне.