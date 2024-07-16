В Новосибирске мужчина проломил младенцу череп в попытке успокоить его

Мужчина ударил 10-месячного ребенка головой об пол, пытаясь успокоить его. Мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице. Обвиняемого арестовали, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

"Обвиняемый, пытаясь успокоить малолетнего сына своей сожительницы, приподнял ребенка и ударил головой об пол. В настоящее время фигуранту по делу предъявлено обвинение, и по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.



Уточняется, что уголовное дело возбуждено по факту преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 10-месячного потерпевшего доставили в больницу, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь. Ребенок находится в тяжелом состоянии: по данным местных СМИ, у него проломлен череп, мальчик находится в коме.