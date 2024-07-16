Для участника захвата заложников в ростовском СИЗО запросили срок

Гособвинение запросило 22 года лишения свободы для фигуранта дела о захвате заложников в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону Малика Гандалоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

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Сторона обвинения также запросила для него штраф в размере 600 тысяч рублей. Местом отбывания наказания на три года предлагается определить тюрьму, оставшееся время — колонию строгого режима. Гандалоев проходит обвиняемым по статьям 205.5. («Участие в деятельности террористической организации») и 222.1. («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Гандалоев принимал участие в бунте с остальными сообщниками, но был в самом начале задержан конвоирами. Он сопротивлялся и ранил заточкой одного из них. 11 июля в Ростове-на-Дону суд арестовал его до 15 августа.