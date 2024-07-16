Что известно о стрелявшем по детям участнике СВО

Раскрыты подробности о стрельбе участника СВО по детям
В Волгоградской области силовики нашли дома у 48-летнего участника специальной военной операции (СВО) карабин, из которого он стрелял по детям. Об этом сообщает «АиФ».
В сейфе был заряженный пистолет и пару магазинов от другого оружия.
Участник спецоперации на Украине открыл стрельбу по детям на улице. Причиной стала громкая музыка
Вечером 12 июля в хуторе Угольский Волгоградской области участник СВО открыл стрельбу по детям. В результате пострадал мальчик. У него диагностировали сквозное пулевое ранение.