Что известно о стрелявшем по детям участнике СВО

В Волгоградской области силовики нашли дома у 48-летнего участника специальной военной операции (СВО) карабин, из которого он стрелял по детям. Об этом сообщает «АиФ».

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В сейфе был заряженный пистолет и пару магазинов от другого оружия.

Участник спецоперации на Украине открыл стрельбу по детям на улице. Причиной стала громкая музыка

Вечером 12 июля в хуторе Угольский Волгоградской области участник СВО открыл стрельбу по детям. В результате пострадал мальчик. У него диагностировали сквозное пулевое ранение.