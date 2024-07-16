Москвичка попыталась украсть щенка у заводчицы

Полицейские задержали женщину, попытавшуюся украсть щенка у заводчицы. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, Владимир Васенин.

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По его словам, инцидент произошел в Нагорном районе. Москвичка разместила в Интернете объявление о продаже щенка породы Кане-корсо за 25 тысяч рублей. Вскоре с ней связалась неизвестная и предложила встретиться на Черноморском бульваре. Хозяйка собаки согласилась.

Во время встречи покупательница решила купить щенка, однако для этого ей нужно было подняться в квартиру за деньгами. Взяв с собой собаку, женщина отправилась к себе домой, но обратно так и не пришла. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Вскоре злоумышленницу задержали, ей оказалась 41-летняя местная жительница. Щенка изъяли, а в отношении его похитительницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Другой случай произошел в июне. В Смоленске 10-летняя чихуахуа по кличке Майла вернулась домой спустя два года после разлуки с хозяевами. Собаку украли неизвестные, а потом ее нашли на помойке и приютили волонтеры.