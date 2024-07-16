В качестве основной версии масштабного лесного пожара в Краснодарском крае рассматривается вышедший из-под контроля пал сухой травы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, первый очаг возгорания был зафиксирован в Абраусском участковом лесничестве Новороссийского лесничества, там горела трава.

«Предположительно, неизвестные жгли сухую траву, но не смогли проконтролировать распространение огня. (…) Огонь дошел до базы «Голубая волна» в трех с половиной километрах от хутора Дюрсо. В момент прибытия спасателей площадь пожара увеличилась до 3 га», - отмечает Shot.



Напомним, что возникший 14 июля пожар в Краснодарском крае начал быстро распространяться из-за сильного ветра. В Новороссийске был введен режим ЧС. Более трехсот человек боролись с огнем на площади 62 гектара. К тушению были привлечены три вертолета Ка-32 и самолет Ил-76 МЧС России. За помощью в городскую больницу обратились два человека с ожогами. Но от госпитализации они отказались.

Туристы оказались заблокированы на пляже Абрау-Дюрсо из-за пожара

По данным МЧС, от огня пострадали 68 построек на территории турбаз. Сгорели также несколько автомобилей. 15 июля пожар был локализован. Губернатор края Вениамин Кондратьев заявил об усилении патрулирования туристических маршрутов для предотвращения лесных пожаров и создании семи точек наблюдения – лесопожарных станций.