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Ректору БФУ предъявили обвинение по делу о растрате

Следственное управление предъявило обвинение ректору Балтийского федерального университета (БФУ) Александру Фёдорову по делу о растрате 18,6 млн рублей.

Ректору БФУ предъявили обвинение
© пресс-служба БФУ

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.

«Ректору Балтийского федерального университета Фёдорову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России», — приводит сообщение ТАСС.

По версии следствия, сумма ущерба превысила 18,6 млн рублей.

Ранее защита обжаловала арест Фёдорова.

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