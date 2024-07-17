Ректору БФУ предъявили обвинение по делу о растрате
Следственное управление предъявило обвинение ректору Балтийского федерального университета (БФУ) Александру Фёдорову по делу о растрате 18,6 млн рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.
«Ректору Балтийского федерального университета Фёдорову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России», — приводит сообщение ТАСС.
По версии следствия, сумма ущерба превысила 18,6 млн рублей.
Ранее защита обжаловала арест Фёдорова.