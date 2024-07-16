Пожар в Коктебеле локализовали

Пожар в крымском Коктебеле локализован на 40 гектарах. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

С утра вертолет Ми-8 МЧС России сбросил 60 тонн воды для тушения пожара. Позже к борьбе с огнем присоединился второй вертолет Ми-8.

Сухая растительность загорелась на территории Карадагского заповедника 15 июля. К месту происшествия направили 40 человек и шесть единиц техники, а также вертолет Ми-8.

Ранее синоптики предупреждали о жаре до плюс 38 градусов в Крыму с понедельника, 15 июля, по пятницу, 19 июля. Жителей полуострова и отдыхающих призвали быть осторожными и сократить время пребывания на солнце.

Особый противопожарный режим установлен в Крыму с 17 апреля. В МЧС предупредили, что в этот период разводить открытый огонь в лесу строго запрещено. Кроме того, нельзя намеренно сжигать траву и бытовой мусор.