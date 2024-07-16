Группа полицейских снайперов, которые должны были участвовать в обеспечении безопасности на митинге бывшего президента США Дональда Трампа, находилась внутри здания, с крыши которого была открыта стрельба. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета New York Post.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления в штате Пенсильвания. Выстрел прошел мимо головы политика, задев его ухо, однако в результате был убит один из сторонников бывшего президента. Кроме того, еще двое присутствовавших на мероприятии получили ранения.

Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы. Он опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс. При этом еще до момента стрельбы его увидели находившиеся на мероприятии зрители и сообщили о подозрительном мужчине сотрудникам правоохранительных органов, сняв стрелка на видео.

Мелания Трамп обратилась к американцам

По данным источников газеты, время покушения на Трампа снайперы из местной полиции находились внутри знания, откуда велась стрельба, «а не на крыше».

«Сотрудник полиции города Батлер забрался на плечи своего коллеги, чтобы осмотреть крышу здания за несколько минут до стрельбы, но отступил, когда Крукс направил на него винтовку», - утверждает издание.



При этом, по словам источников, полиция проверила участок и помещение перед началом митинга Трампа, однако сотрудники не стали подниматься на крышу в ходе мероприятия, чтобы не помешать снайперам Секретной службы США.

В свою очередь представитель Секретной службы США Энтони Гульеми заявил, что именно сотрудники местной полиции несли ответственность за безопасность территории, с которой в итоге был открыт огонь.