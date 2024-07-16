Группа полицейских снайперов, которая 13 июля должна была обеспечить безопасность на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, находилась внутри здания, с крыши которого открыл стрельбу Томас Мэттью Крукс. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их информации, во время стрельбы снайперы из местной полиции находились внутри помещения, "но не на крыше", в результате Круксу удалось беспрепятственно подняться наверх здания. Газета добавила, что один из сотрудников полиции попытался осмотреть крышу за несколько минут до начала стрельбы, но отступил, когда Крукс направил на него винтовку.

Мелания Трамп обратилась к американцам

По словам представителя Секретной службы США Энтони Гульеми, за безопасность участка, с которого был открыт огонь, несли ответственность сотрудники местной полиции. По данным источников, полиция действительно проверила участок и помещение перед началом митинга Трампа, однако ее сотрудники не стали подниматься на крышу в ходе мероприятия, боясь помешать снайперам Секретной службы США.