В Челябинской области при пожаре погиб ребенок

Пожар произошел в многоквартирном доме в городе Симе Челябинской области. В результате погиб 8-летний мальчик, также пострадал мужчина, сообщили журналистам в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"В городе Симе в пятиэтажке загорелись вещи. Огонь охватил 40 кв. метров квартиры на первом этаже. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тело 8-летнего мальчика. Пострадал сосед, он передан врачам", - сказали в пресс-центре.



В управлении отметили, что пожар ликвидировали 10 специалистов и две единицы техники. На месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Назначена экспертиза.

Установлено, что автономного пожарного извещателя, который мог бы предупредить об опасности, в жилье не было.