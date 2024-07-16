В Кракове поляки отрезали 17-летнему украинцу палец за отказ угостить сигаретой

В Кракове группа поляков напала на украинцев, которые отдыхали на водоеме. У них попросили сигарету, однако после отказа поделиться один из украинцев лишился пальца - поляки отрубили его с помощью мачете, передает Yavp.pl.

Пострадавшим оказался 17-летний молодой человек. Его мать в соцсетях подтвердила факт инцидента.

Кроме мачете, поляки пустили в ход баллончик со слезоточивым газом. В ходе потасовки украинец также получил тяжелую травму головы. Пострадали ли отдыхавшие в ним приятели, не уточняется.

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Сам инцидент произошел 10 июля в одном из наиболее популярных мест отдыха в Кракове. 17-летний украинец, лишившись пальца, спрыгнул в воду, пытаясь уйти от нападавших, после чего те скрылись.

Краковская полиция занялась расследованием инцидента, однако пока никто не задержан.

Молодой человек сейчас в реанимации.