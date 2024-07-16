Прыгавший на диване мальчик вылетел в открытое окно в Москве

Четырехлетний мальчик выпал из открытого окна, когда прыгал на диване в столичной квартире. Об этом стало известно во вторник, 16 июля.

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Инцидент произошел 12 июля. Малолетний играл в гостиной, в то время как его мать занимать домашними делами. В какой-то момент ребенок решил попрыгать на диване, однако увлекшись, случайно вылетел в открытое окно. За ним бросилась вошедшая в комнату мать. Мальчика спасло то, что они жил на первом этаже.

Ребенка госпитализировали с переломом лобной кости. Мальчик находится в реанимации в удовлетворительном состоянии, пишет Telegram-канал Baza.

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