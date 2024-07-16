СК возбудил дело после отравления 15 человек в хостеле на севере Москвы

Следователи возбудили уголовное дело после того, как из хостела на Дмитровском шоссе в Москве были госпитализированы не менее 15 человек с отравлением. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным следователей, в понедельник, 15 июля, не менее 15 человек доставили из хостела в больницу. У них выявили признаки пищевого отравления.

В настоящее время сотрудники СК вместе с представителями Роспотребнадзора проводят обследование хостела и расположенной поблизости точки быстрого питания.

«В рамках расследования уголовного дела изучается документация хостела, а также законность проживания иностранных граждан в нём», — отметили в ведомстве.



Ранее в Крыму госпитализировали 26 детей после отравления в детском лагере «Каламитский бриз».