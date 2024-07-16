Следственный комитет начал расследование обстоятельств расстрела российского военнослужащего, видео которого опубликовали в сети боевики «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Газета.Ru

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — следует из сообщения. RT на русском

Накануне СМИ сообщили, что «азовцы» опубликовали в своих соцсетях видео, на котором один из боевиков хладнокровно убивает раненого безоружного российского военного. Российская газета