В Москве мигранты массово отравились шаурмой. Все они покупали еду в одной торговой точке, сообщает Telegram-канал Mash.

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Известно по меньшей мере о 15 пострадавших. Все они приобрели шаурму в палатке на севере столицы.

Издание РБК сообщает в Следственного комитета, что всех употреблявших шаурму иностранцев госпитализировали. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

Стали известны подробности массового отравления шаурмой под Курском

Ранее в Иркутской области 20 человек, в том числе беременная женщина, отравились после отдыха в одном из местных баров. Медики оценивали состояние пострадавших как средней тяжести. По требованию Роспотребнадзора работу заведения приостановили.