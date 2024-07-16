В Югре загорелась кровля ангара с техникой

Спасатели тушат пожар в ангаре в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, где горит кровля на площади около 120 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня днем поступило сообщение о возгорании ангара в Нижневартовске на улице Индустриальной. Здание размерами 25 на 70 м. Внутри, как предполагается, находится техника. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдается горение кровли на площади 120 кв. м", - сказал собеседник агентства.



По его словам, угрозы рядом стоящим строениям нет. На месте работают 29 человек личного состава и 8 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.