Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» организовала интернациональная команда
Теракт в «Крокусе» организовала интернациональная команда при участии россиян, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«Что касается «Крокус сити»... Могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много», — цитирует его ТАСС.
Ранее у ЧОП «Крокус профи» отозвали лицензию спустя месяц после теракта в Красногорске.
Путин обратился к россиянам после трагедии в «Крокус Сити Холле»
Президент России Владимир Путин наградил 20 полицейских, противостоявших боевикам в Дагестане, орденами Мужества.