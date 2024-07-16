Россиянка набросилась с ножом на соседку во время обсуждения отпуска

В Ульяновской области возбуждено дело против 41-летней местной жительницы, изрезавшей 62-летнюю соседку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 20 июня обвиняемая пришла в гости к пенсионерке в дом на улице Ленина Дмитровграда. Женщины обсуждали отпуск хозяйки жилища. Но в какой-то момент гостья достала нож и ударила потерпевшую в шею. Родственники раненой остановили нападавшую и вызвали скорую.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Ранее стало известно, что в Оренбургской области следователи предъявили обвинение 47-летнему местному жителю, который избил знакомого стулом и угрожал расправой.