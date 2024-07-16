Два тела с простреленными головами нашли в квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге нашли 47-летнего мужчину и его 33-летнюю сожительницу с простреленными головами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, 15 июля брат одного из пострадавших обратился в полицию. Он заявил, что родственник давно не выходит на связь. Тогда полицейские вскрыли дверь его квартиры. Там они нашли сожителей без признаков жизни и пистолет.

Возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Отмечается, что 47-летний мужчина ранее был судим по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Россиянин расстрелял напарников за оскорбления и получил 16 лет колонии

Ранее в квартире на востоке Москвы обнаружили изрезанную женщину.