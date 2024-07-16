СМИ: в Москве утонул член делегации Северной Кореи

Член делегации Северной Кореи утонул во время купания на пляже «Ангстрем» в Зеленограде. Как сообщает Telegram-канал Shot, 64-летний Ким Кум Чоль был представителем корейского сельхозпредприятия, приехал в Россию с рабочим визитом и жил в посольстве КНДР.

В жару гражданин Северной Кореи решил освежиться, пошел на пляж и пропал. Тревогу забили коллеги Ким Кум Чоля — спустя несколько часов они обнаружили на берегу его вещи. Представители делегации обратились за помощью в полицию. Пропавшего искали несколько часов, однако так и не нашли.

На следующий день тело северокорейца всплыло на поверхность пруда. Его удалось опознать. По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

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