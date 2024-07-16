Подростки устроили погром на кладбище

Следком: подростки разгромили около Новокузнецка могилы участников СВО
СК рассказал подробности о происшествии на кладбище недалеко от южной столицы Кузбасса: там повреждены в том числе могилы бойцов СВО.
В селе Березово Новокузнецкого округа поймали двоих подростков 13 и 15 лет, которые подозреваются в повреждении могил, в том числе участников СВО.
– В настоящее время следователем СК России с их участием проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего, – заявили в СК.
Доследственная проверка идет по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений).
Свиньи осквернили могилы участников СВО
Ранее сообщалось, что в селе Березово подростки повредили почти сотню могил.