Арестован бывший поставщик обмундирования для Росгвардии

В Челябинске суд отправил в СИЗО главу компании «Спецшвейснаб», которая занималась разработкой и производством обмундирования для росгвардейцев, Игоря Шальнова по делу о взятках во ФСИН. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Шальнов проживает в Уфе, однако 4 июля его этапировали в Челябинск, где предъявили обвинение по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Мужчина свою вину не признает.

По данным издания, предприниматель перевел ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, которые якобы были платой за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы. При этом знакомые обвиняемого заявили, что Шальнов давно общался с женщиной и перевел ей деньги на лечение больной матери.

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Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что сотрудникам спецслужбы удалось уговорить сотрудницу УФСИН на сотрудничество, однако во время очной ставки она заплакала и извинилась перед Шальновым.