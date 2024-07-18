В Хабаровском крае площадь природных пожаров за сутки выросла на 1 тыс. га

Общая площадь 23 природных пожаров, действующих в Хабаровском крае, составляет 6,6 тыс. га. За сутки до этого в регионе было зарегистрировано 17 очагов, их площадь составляла 5,6 тыс. га, сообщается на сайте регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 23 пожара на общей площади 6 609 га. <...> За истекшие сутки обнаружено шесть пожаров [на площади] 54 га, ликвидировано пожаров - 0", - говорится в сообщении.



Днем ранее на территории края было зарегистрировано 17 пожаров на общей площади 5 678 га. На тушении действующих очагов задействованы 87 человек и 4 воздушных судна. С начала сезона в регионе произошло 355 пожаров на общей площади 282 029,8 га.