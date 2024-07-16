В Челябинской области обнаружили тело пропавшего подростка

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Тело 14-летнего подростка найдено в болотистой местности в Челябинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК РФ по региону.

"Сегодня в ходе поисковых мероприятий тело мальчика с признаками утопления было обнаружено в болотистой местности. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти", - сказано в сообщении.

По информации поискового отряда "ЛизаАлерт" Челябинской области, заявка на поиск пропавшего подростка поступила утром 6 июля. После этого в поселке Бектыш был развернут оперативный штаб. На помощь прибыли экипажи добровольцев из Свердловской и Тюменской областей, а также опытные поисковики из Москвы.

По данным полиции, отец ребенка, страдавшего врожденным заболеванием, сообщил, что семья на машине выехала на лесную прогулку, во время которой взрослые отправились собирать грибы, а мальчик оставался в машине. Спустя небольшой период времени ребенка в автомобиле не нашли.

Как сообщал ТАСС, группировка по поиску пропавшего в лесу в Еткульском районе подростка была увеличена до более 600 человек. В расширенной зоне поиска круглосуточно работали добровольцы ("ЛизаАлерт", "Россоюзспас" и другие), сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области, Следственного комитета, полиции, прокуратуры и поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области.