Пропавший под Челябинском ребенок с ДЦП найден мертвым

В Челябинской области десять дней волонтеры и правоохранители искали мальчика с ДЦП, который пропал 6 июля неподалеку от поселка Бектыш. 16 июля стало известно, что ребенка нашли мертвым в болоте.

14-летний Арслан вместе с родителями поехал за грибами в лес и там пропал. Волонтеры несколько дней прочесывали местность, после чего границы поиска расширили до ближайших регионов.

Вскоре волонтеры отряда "ЛизаАлерт" сообщили о приостановке поисков пропавшего ребенка в связи с проверкой информации.

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