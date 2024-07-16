Пропавший под Челябинском ребенок с ДЦП найден мертвым в болоте
В Челябинской области десять дней волонтеры и правоохранители искали мальчика с ДЦП, который пропал 6 июля неподалеку от поселка Бектыш. 16 июля стало известно, что ребенка нашли мертвым в болоте.
14-летний Арслан вместе с родителями поехал за грибами в лес и там пропал. Волонтеры несколько дней прочесывали местность, после чего границы поиска расширили до ближайших регионов.
Вскоре волонтеры отряда "ЛизаАлерт" сообщили о приостановке поисков пропавшего ребенка в связи с проверкой информации.
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