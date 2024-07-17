В США у места проведения съезда республиканцев задержан вооруженный мужчина

Полиция задержала вооруженного мужчину в лыжной маске у периметра безопасности национального съезда Республиканской партии США в городе Милуоки (штат Висконсин). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, задержание было произведено около 13:00 по местному времени в нескольких кварталах от места проведения съезда. При обыске силовики обнаружили в сумке у мужчины пистолет и полный магазин. Лицензии на ношение оружия в Висконсине или других штатах у него не было. Мотивы задержанного не раскрываются.

Это уже не первый инцидент с вооруженными людьми в Милуоки. 16 июля сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, державшего в руках нож. Место ЧП находилось в 3 км от арены Fiserv Forum, где проходят основные мероприятия съезда.

В Висконсине разрешено ношение оружия, и мэр Милуоки Кавалье Джонсон ранее подтвердил ТАСС, что власти не будут вводить временный запрет на его пронос во внешний периметр зоны проведения съезда республиканцев. Это вызвало широкий резонанс в обществе в свете покушения на экс-президента Дональда Трампа за несколько дней до мероприятия и усиления после этого мер безопасности в городе.

Съезд Республиканской партии в Милуоки начал работу 15 июля. В первый день делегаты официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты, а сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса - кандидатом в вице-президенты.