Стрелявшего в Трампа обнаружили за 30 минут до покушения

Полицейские обнаружили Томаса Крукса, открывшего огонь по экс-президенту США Дональду Трампу, за полчаса до покушения. Об этом сообщает телеканал WPXI.

На мероприятие с участием Трампа власти округа Бивер отрядили восьмерых снайперов и наблюдателей. Один из них увидел подозрительного мужчину и даже сфотографировал его. Прибывший на место полицейский проверил точку, но не обнаружил нарушителя охранного периметра.

Спустя 26 минут после сообщения с крыши здания раздались выстрелы. Кандидат в президенты США получил ранение в ухо.

бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон допустил, что занимающаяся охраной первых лиц государства Секретная служба США может быть причастна к покушению.

«Похоже, они агенты увидели стрелявшего, медленно отреагировали, начав стрелять в него только после того, как он выстрелил», — сказал он.



По словам Джонсона, это можно интерпретировать как некоторое соучастие ведомства в попытке устранить Трампа, «потому что нет никакого объяснения, почему Секретная служба не предотвратила покушение».