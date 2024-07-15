Нефтяной танкер перевернулся у берегов Омана

Нефтяной танкер, шедший под флагом Коморских Островов, потерпел крушение в водах Омана. Об этом сообщил Центр морской безопасности при Минобороны султаната.

"Нефтяной танкер под флагом Коморских Островов перевернулся в 25 морских милях (около 46 км - прим. ТАСС) к юго-востоку от Рас-Мадраки в районе Эд-Дукм", - говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в X (ранее Twitter).



Власти проводят поисково-спасательную операцию. Дополнительная информация не приводится.