Разработчик Superjet сделал заявление после трагедии в Подмосковье

Оперативно-ситуационный центр ПАО «Яковлев», разработчик Superjet, направил российским компаниям информационное письмо о необходимости строгого соблюдения руководства по эксплуатации при техработах. Об этом пишут «Известия».

Согласно документу, специалистам следует при замене датчиков угла атаки на самолетах Superjet уделять особое внимание совмещению отметок и отверстий на накладке и на фюзеляже, с которого она была снята.

Появилась новая версия катастрофы Superjet 100 в Подмосковье

Разработчики также настоятельно порекомендовали осуществлять двойной контроль качества и полноты работ.

Напомним, что в пятницу, 12 июля, потерпел крушение под Коломной Sukhoi Superjet 100, выпущенный в 2014 году. Экипаж воздушного судна погиб.