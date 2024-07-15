Разработчик Superjet сделал заявление после трагедии в Подмосковье

Разработчик Superjet потребовал усилить контроль за заменой датчиков
Оперативно-ситуационный центр ПАО «Яковлев», разработчик Superjet, направил российским компаниям информационное письмо о необходимости строгого соблюдения руководства по эксплуатации при техработах. Об этом пишут «Известия».
Согласно документу, специалистам следует при замене датчиков угла атаки на самолетах Superjet уделять особое внимание совмещению отметок и отверстий на накладке и на фюзеляже, с которого она была снята.
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Разработчики также настоятельно порекомендовали осуществлять двойной контроль качества и полноты работ.
Напомним, что в пятницу, 12 июля, потерпел крушение под Коломной Sukhoi Superjet 100, выпущенный в 2014 году. Экипаж воздушного судна погиб.