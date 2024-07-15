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Кадыров впервые прокомментировал взрыв с пятью погибшими в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал взрыв в республике, жертвами которого стали пять человек. Сообщение глава российского региона разместил в Telegram. Lenta.ru

«Трагический инцидент произошел сегодня в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Произошел взрыв на строительной площадке», — написал Кадыров. По предварительной информации, в результате случившегося погибли пять человек, 26 были ранены. Ura.Ru

Ранее в Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела после взрыва газовых баллонов на строительной площадке в чеченском селе Башин-Кали. RT на русском

Кадыров прокомментировал взрыв с пятью погибшими в Чечне
© РИА Новости
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Рамзан Кадыров
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