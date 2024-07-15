Фигуранту дела генерала Попова смягчили меру пресечения

Военный суд перевел под домашний арест предпринимателя Сергея Моисеева, который является фигурантом дела экс-командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС.

© РИА Новости

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

«Моисееву избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 октября», — огласил решение судья.



Предпринимателя освободили в зале суда.

Ранее под домашний арест также отправили Попова.

Напомним, что Моисеева обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным следствия, предприниматель был участником организованной Поповым группы «совместно с Цоковым и Моисеевым». В 2023 году они присвоили себе более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Стоимость материалов оценивается в 100 миллионов рублей.