Рослесхоз назвал наиболее вероятную причину лесного пожара под Новороссийском

В Рослесхозе заявили, что, вероятнее всего, причиной природного возгорания, возникшего в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, является нарушение правил пожарной безопасности местными жителями. RT на русском

В заявлении подчеркивается, что всего к тушению огня были привлечены 352 сотрудника экстренных служб и 67 единиц техники. Кроме того, специалистам пришлось задействовать пять вертолетов и один самолет Ил-76. Газета.Ru

Лесной пожар начался под Новороссийском 14 июля. Огонь распространился на трех гектарах, затем перекинулся на базу отдыха «Голубая волна». На территории базы спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь в лесу потушить не смогли. Москва24