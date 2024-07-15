Группа таксистов в Таиланде избила туриста до потери сознания

Группа мототаксистов на Пхукете избила туриста до потери сознания. Инцидент попал на видео, которое опубликовано на странице Информационного центра популярного тайского курорта в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на него обратило внимание издание The Thaiger.

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Мототаксисты напали на отдыхающего возле торгового центра Central Patong Mall в ночь на понедельник, 15 июля. На размещенных в сети кадрах трое водителей пинают ногами мужчину, который лежит на обочине. Затем проезжающая мимо на скутере девушка останавливается, чтобы помочь пострадавшему.

Авторы публикации призвали полицию принять меры и наказать виновных. Пользователи сети осудили действия мототаксистов и заявили, что произошедшее «запятнало имидж туризма» на Пхукете.

«Эта стоянка такси заполнена головорезами. Увидев эту новость, туристы будут бояться пользоваться такими услугами», «Их следует привлечь к ответственности за нападение. Власти должны обеспечивать соблюдение закона», — написали возмущенные юзеры.



Как отмечает источник, позже стражи правопорядка задержали троих нарушителей. Пострадавшим оказался 30-летний турист из Кувейта.

В мае британский турист заступился за другого иностранца на курорте Таиланда и был жестоко избит на глазах жены. Незнакомцы ударили его бутылкой по голове и нанесли ножевые ранения.