Девушка погибшего акробата отреагировала на смерть возлюбленного

Девушка погибшего акробата в цирке Ростова-на-Дону отреагировала на его смерть. Адриана Стерлинг трогательно обратилась к циркачу в соцсети.

15 июля 2024 года стало известно о гибели акробата в цирке Ростова-на-Дону. Погибший — 44-летний колумбиец. Он ехал на велосипеде по канату без страховки. По словам Адрианы, артист имел большие планы на жизнь, которые хотел воплотить вместе с ней. Девушка призналась, что не может поверить в смерть любимого.

«Любимый, ты не знаешь, какую пустоту оставляешь в моей жизни. Столько планов, которые мы хотели выполнить, и целей, которых надеялись достигнуть... Но ты ушел, оставив меня с великой болью... Я благодарю Бога за то, что ты появился в моей жизни, и благодарю тебя за каждый момент, который мы провели вместе», — высказалась девушка.



Известно, что у погибшего остались мама и пять сестер.

Артист цирка Демидовых в Ростове-на-Дону сорвался на велосипеде с каната и не выжил. Ставшее последним для акробата выступление сняли на видео зрители представления, кадры публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На выложенных порталом кадрах видно, как цирковой артист катится на небольшом велосипеде, держа в руках шест-балансир, доезжает до края каната, делает вид, что отталкивается ногой и собирается ехать спиной в обратном направлении, однако не удерживает равновесия и срывается вниз. Судя по кадрам, на артисте не было страховки, а под гимнастическими установками не было защитных матов — мужчина рухнул на голый пол.

После падения мужчину госпитализировали и, как позже Следственного комитета по Ростовской области, врачи не смогли спасти артиста.

«Следователем выполнен осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы (...) По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК.



При этом, как подчеркивает Baza, позже зрители шоу сочли, что падение было постановочным, так как на первоапрельском выступлении мужчина уже делал вид, что сорвался с высоты.

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Артист цирка в Ростове-на-Дону мог упасть с высоты во время движения на велосипеде без руля по канату из-за того, что у него соскользнула нога с педали. Об этом 360.ru рассказала зрительница Екатерина.

"Я видела, что у него голова была задрана. Сначала к нему подбежал один мужчина, а потом — остальные, которые его унесли. Представление прервали, чтобы дождаться скорой. Потом вытерли кровь и объявили, что выступления продолжатся. Люди все сидели в шоке. Многие ушли", - поделилась она.



По ее словам, акробатическая труппа продолжила выступать сразу после антракта. Артисты ходили по канату, выполняли трюки, один из них поехал на велосипеде, уточнила Екатерина.

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Погибшим при выполнении трюка в цирке Ростова-на-Дону, как стало известно "РГ" из источников в кругах спортсменов-экстремалов, оказался известный эквилибрист из Колумбии Сиксто Октавио.

Информацию о гибели Сиксто Октавио в своих социальных сетях подтвердила его девушка Адриана Стерлинг. Октавио с удовольствием выступал в России, в этот раз он прибыл на гастроли в Цирк Демидовых. Для зрителей была подготовлена программа с "запредельными человеческими возможностями".

Судя по информации из соцсетей Сиксто Октавио, он всю жизнь посвятил экстремальным видам спорта: езда на мотоцикле по горам и эквилибристика были его страстью.

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Колумбийский акробат, который сорвался в цирке с высоты, хвастался тем, что выступал без страховки, рассказал в беседе с НСН директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, дрессировщик Эдгард Запашный. По его словам, на трюках без страховки делается реклама.

Дрессировщик объяснил, что этот артист приехал из Колумбии и за пару дней до падения давал интервью, в котором хвастался, что работает без страховки. Иностранцы сами решают, работать им со страховкой или без, в данном случае акробат принял решение отказаться от нее.

Он даже этим хвастался, это не была импровизация. Это была его «фишка», на этом делается реклама, и многие люди ходят в цирк как раз увидеть вот такую степень риска, — отметил Запашный.



Есть цирковые жанры, где страховка может мешать артистам, добавил дрессировщик. Например, воздушные гимнасты часто работают без нее и рассчитывают только на физическую подготовку, из-за чего нередко случаются травмы.

Если везде будет страховка, зритель скажет: «Так и я могу делать все, что угодно, если что упаду на надувной мат высотой восемь метров», — заключил директор цирка.



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