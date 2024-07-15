Раскрыто содержание записки пермячки, убившей собственного сына

В квартире Ирины Шатовой, которая созналась в убийстве собственно сына была обнаружена записка, которую она написала перед тем, как уйти. Источник в правоохранительных органах раскрыл URA.RU содержание этой записки.

© пресс-служба СУ Следственного комитета по Пермскому краю

«Мне угрожают расправой. Угрозы начали поступать 11 июля с 18:00. Леву убили», — говорилось в записке, которую Шатова оставила в квартире после того, как погрузила тело убитого 9-летнего сына в чемодан и покинула жилье.



Мать найденного в чемодане ребенка озвучила причину убийства

Собеседник агентства предполагает, что она хотела сделать вид, будто не сама убила сына, а это сделали коллекторы из-за долгов и уже после этого покончить с собой. Последнее у нее не вышло — не хватило моральных сил. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

Тело убитого ребенка в чемодане было обнаружено на мусорке в центре Перми ранним утром 12 июля. Сразу после этого следователи возбудили уголовное дело. В совершении убийства обвиняется мать ребенка. На время расследования суд отправил 34-летнюю Ирину Шатову в СИЗО.