СК обратил внимание на одну деталь в поведении убившей сына пермячки

Пермячка Ирина Шатова дважды возвращалась к контейнерам, в которых находилось тело ее девятилетнего сына. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По данным следствия, в ночь на пятницу, 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми задушила 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Затем женщина в чемодане переместила тело к мусорным контейнерам в центральной части города.

После этого она спряталась на чердаке в высотном здании отеля «Жемчужина», где и была впоследствии задержана.

«Она на такси около пяти утра возвращалась из «Жемчужины». Она вышла там, пыталась найти [чемодан с телом], не нашла, села в такси. Она не могла найти именно эту мусорку», — рассказал следователь Павел Сатюков.



По его словам, затем она снова подъехала на такси к мусорке, но там уже была Росгвардия. Она попросила водителя проехать мимо.

По данным агентства, в понедельник, 15 июля, Ленинский райсуд арестовал обвиняемую в убийстве Шатову до 12 сентября.